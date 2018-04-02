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16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

На иркутских дорогах появятся 25 новых камер видеофиксации нарушений

Появится новые камеры и по Иркутской области: установка запланирована в Ангарске, Братске, Братском, Киренском и Тайшетском районах.

Источник: Комсомольская правда

Почтовый ящик некоторых иркутских водителей, которые не прочь полихачить прямо на центральных улицах города, вскоре может значительно пополниться «письмами счастья». Дело в том, что в этом году на городских дорогах планируют установить еще около 25 новых автоматических камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

— Консультации с ГИБДД уже идут несколько месяцев, и приблизительные места установки камер определены, — рассказывает «КП-Иркутск» директор областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» Александр Михеев. — Сейчас мы выезжаем на эти объекты и проверяем, возможно ли там разместить технику, как работает Интернет. Полный список составим к лету. Известно, что от 18 до 25 камер установят на мостах и на крупных городских перекрестках. Не забыли мы и про безопасность пешеходов. Оборудуем камерами и несколько зебр.

Главная задача установки приборов фиксации нарушений — это, конечно, снижение аварийности на дорогах. Логика ясна: водители, боясь схлопотать крупный штраф, обычно притормаживают. Кроме скорости приборы также фиксируют выезды на встречную полосу, пересечение стоп-линии на светофоре и другие нарушения. Эффективность камер подтверждается тем, что в некоторых местах они уже работают вхолостую, то есть там водители просто перестали нарушать правила.

— Таких 8 штук, — продолжает Александр Михеев. — Их перенесут на более напряженные участки.

Добавим, что появится новые камеры и по Иркутской области: установка запланирована в Ангарске, Братске, Братском, Киренском и Тайшетском районах.

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