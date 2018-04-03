Российская pre-party конкурса «Евровидение» пройдет в Москве 7 апреля
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Традиционная российская
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Традиционная российская
«7 апреля новый ТРК “Vegas Кунцево” приглашает всех на концерт с участием звезд “Евровидения” разных лет», — сказали организаторы.
Официальная
«Евровидение» — это большой праздник, и все, что предвосхищает это грандиозное событие, конечно же, тоже большая радость. Я жду всех, кто связан с музыкой и творчеством, моих коллег, журналистов и фанатов. Пусть этот день будет ярким и запоминающимся! И я очень рада, что в этом году нас придет поддержать так много звезд, — процитировали в
В концерте также примут участие представители будущего смотра от Азербайджана (Aisel), Молдавии (DoReDos), Мальты (Christabelle) и Армении (Sevak Khanagyan), а также конкурсанты прошлых лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии и России, победительница «Детского Евровидения-2017» россиянка Полина Богусевич. Специальным приглашенным гостем вечера станет Филипп Киркоров. Красную ковровую дорожку вечеринки проведет известный британский блогер Уильям Ли Адамс (Wiwibloggs), пообещали организаторы. Впервые шоу будет транслироваться в прямом эфире — на музыкальном телеканале «Жара» и в официальной группе канала в социальной сети «ВКонтакте».
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