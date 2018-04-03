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11:04 (мск), источник: ТАСС

Российская pre-party конкурса «Евровидение» пройдет в Москве 7 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Традиционная российская pre-party международного песенного конкурса «Евровидение-2018» пройдет 7 апреля в московском комплексе «Vegas Кунцево» с участием представительницы России на смотре Юлии Самойловой, а также певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора вечеринки.

Источник: РИА "Новости"

«7 апреля новый ТРК “Vegas Кунцево” приглашает всех на концерт с участием звезд “Евровидения” разных лет», — сказали организаторы.

Официальная pre-party конкурса пройдет в Москве в седьмой раз. Традиционно на вечеринке представитель страны презентует поклонникам «Евровидения» свою конкурсную песню. «В марте этого года Первый канал презентовал в своем эфире композицию “I Won’t Break!”, с которой представительница нашей страны Юлия Самойлова выступит на конкурсе песни “Евровидение-2018” в Лиссабоне, — напомнили в пресс-службе. — 7 апреля, в свой день рождения, Юля Самойлова впервые исполнит эту песню для поклонников конкурса».

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«Евровидение» — это большой праздник, и все, что предвосхищает это грандиозное событие, конечно же, тоже большая радость. Я жду всех, кто связан с музыкой и творчеством, моих коллег, журналистов и фанатов. Пусть этот день будет ярким и запоминающимся! И я очень рада, что в этом году нас придет поддержать так много звезд, — процитировали в пресс-службе Самойлову.

В концерте также примут участие представители будущего смотра от Азербайджана (Aisel), Молдавии (DoReDos), Мальты (Christabelle) и Армении (Sevak Khanagyan), а также конкурсанты прошлых лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии и России, победительница «Детского Евровидения-2017» россиянка Полина Богусевич. Специальным приглашенным гостем вечера станет Филипп Киркоров. Красную ковровую дорожку вечеринки проведет известный британский блогер Уильям Ли Адамс (Wiwibloggs), пообещали организаторы. Впервые шоу будет транслироваться в прямом эфире — на музыкальном телеканале «Жара» и в официальной группе канала в социальной сети «ВКонтакте».

Конкурс песни «Евровидение-2018» впервые пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, — 10 мая, а финал — 12 мая.
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