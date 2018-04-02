Системная ошибка: в Крыму пояснили «блокировку» правительственных сайтов

Невозможность перейти на страницы структурных подразделений Совмина из различных поисковых систем в Мининформе пояснили переиндексацией старой версии портала правительства на новую. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Максим Яковлев.

«В связи с переходом на новый портал в поисковых системах происходит переиндексация старой версии на новую, поэтому в течении нескольких дней у пользователей портала могут возникать неудобства с поиском необходимой информации», — пояснил замминистра.

В связи с этим он рекомендовал для поиска информации на портале правительства РК пользоваться встроенной поисковой системой ресурса. «Портал и все его компоненты работают. Проблема только с доступом из поисковиков к некорневым разделам», — подчеркнул Максим Яковлев.

Замминистра рассказал, что с 1 апреля произошел полный переход на новую версию портала правительства Республики. «В модернизированную версию портала включены усовершенствования, направленные на повышение удобства, надежность, безопасность работы пользователей и более наглядное отображение информации. Изменения коснулись технологической платформы», — рассказал он.