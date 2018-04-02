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15:58 (мск), источник: РИА Крым

Системная ошибка: в Крыму пояснили «блокировку» правительственных сайтов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. В понедельник с 11.00 и в течение дня перестали работать сайты правительственных структур Крыма.

Невозможность перейти на страницы структурных подразделений Совмина из различных поисковых систем в Мининформе пояснили переиндексацией старой версии портала правительства на новую. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра внутренней политики, информации и связи РК Максим Яковлев.

«В связи с переходом на новый портал в поисковых системах происходит переиндексация старой версии на новую, поэтому в течении нескольких дней у пользователей портала могут возникать неудобства с поиском необходимой информации», — пояснил замминистра.

В связи с этим он рекомендовал для поиска информации на портале правительства РК пользоваться встроенной поисковой системой ресурса. «Портал и все его компоненты работают. Проблема только с доступом из поисковиков к некорневым разделам», — подчеркнул Максим Яковлев.

Замминистра рассказал, что с 1 апреля произошел полный переход на новую версию портала правительства Республики. «В модернизированную версию портала включены усовершенствования, направленные на повышение удобства, надежность, безопасность работы пользователей и более наглядное отображение информации. Изменения коснулись технологической платформы», — рассказал он.

По словам Яковлева, до этого с 1 марта новый портал находился в стадии тестирования. «От пользователей поступали замечания и предложения по функционированию модернизированной версии, которые нашими специалистами были либо устранены, либо учтены при разработке функционала.

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