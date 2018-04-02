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17:09 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев предупредили о приближении клещевого эпидсезона

Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области проинформировали, как обезопасить себя от опасных болезней, передающихся клещами.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в санитарном ведомстве, в Волгоградской области приближается эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами — это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. КГЛ занимает ведущее место среди инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

В 2017 году было зарегистрировано 4 случая заболевания КГЛ. Количество случаев обращений в медицинские организации по поводу укусов клещами составило 3089, что меньше, чем в 2016 году (3475 случаев).

При проведении эпидрасследования установлено, что во всех случаях инфицирование КГЛ произошло при укусе клещом, при снятии его незащищенными руками.

— Многолетний анализ заболеваемости КГЛ в Волгоградской области свидетельствует, что среди профессиональных групп наибольшему риску заражения подвержены пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах, — рассказали в Роспотребнадзоре по Волгоградской области. — Для КГЛ меры специфической профилактики отсутствуют.

Неспецифическими мерами профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, в том числе КГЛ являются обработки в природных очагах, меры индивидуальной противоклещевой защиты.

Необходимо помнить, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение. После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию.

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