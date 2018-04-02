Волгоградцев предупредили о приближении клещевого эпидсезона
Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области проинформировали, как обезопасить себя от опасных болезней, передающихся клещами.
Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области проинформировали, как обезопасить себя от опасных болезней, передающихся клещами.
Как рассказали в санитарном ведомстве, в Волгоградской области приближается эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами — это Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. КГЛ занимает ведущее место среди инфекций, передающихся иксодовыми клещами.
В 2017 году было зарегистрировано 4 случая заболевания КГЛ. Количество случаев обращений в медицинские организации по поводу укусов клещами составило 3089, что меньше, чем в 2016 году (3475 случаев).
При проведении эпидрасследования установлено, что во всех случаях инфицирование КГЛ произошло при укусе клещом, при снятии его незащищенными руками.
— Многолетний анализ заболеваемости КГЛ в Волгоградской области свидетельствует, что среди профессиональных групп наибольшему риску заражения подвержены пастухи, доярки, скотники, лица, занятые в забое и стрижке скота, в полеводческих и других сельскохозяйственных работах, — рассказали в Роспотребнадзоре по Волгоградской области. — Для КГЛ меры специфической профилактики отсутствуют.
Неспецифическими мерами профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, в том числе КГЛ являются обработки в природных очагах, меры индивидуальной противоклещевой защиты.
Необходимо помнить, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение. После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию.
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