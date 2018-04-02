Туристическую полицию планируют создать в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

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Туристическую полицию планируют создать в Нижнем Новгороде и в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018.

Как сообщает отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области, такое решение принял министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.

В настоящее время он подписал распоряжение о создании до 5 мая в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции. В соответствие с решением министра, в городах, принимающих ЧМ будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. Они станут обеспечивать круглосуточное дежурство для реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.

В состав этих подразделений войдут сотрудники региональных управлений МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.

В ближайшее время в территориальных органах МВД состоятся организационно-штатные мероприятия, будет утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции.

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений.

На форме сотрудников туристической полиции планируется разместить дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.

Напомним, что нижегородское метро увеличит штат сотрудников во время ЧМ-2018 на 450 человек для антитеррористической безопасности.