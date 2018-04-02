Туристическую полицию планируют создать в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018
На форме сотрудников туристической полиции планируется разместить дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.
На форме сотрудников туристической полиции планируется разместить дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.
Туристическую полицию планируют создать в Нижнем Новгороде и в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018.
Как сообщает отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области, такое решение принял министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.
В настоящее время он подписал распоряжение о создании до 5 мая в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции. В соответствие с решением министра, в городах, принимающих ЧМ будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. Они станут обеспечивать круглосуточное дежурство для реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.
В состав этих подразделений войдут сотрудники региональных управлений МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.
В ближайшее время в территориальных органах МВД состоятся
Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений.
На форме сотрудников туристической полиции планируется разместить дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.
Напомним, что нижегородское метро увеличит штат сотрудников во время ЧМ-2018 на 450 человек для антитеррористической безопасности.
Ранее сообщалось, что матчи ЧМ-2018 пройдут в Нижнем Новгороде с 18 июня по 6 июля.
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