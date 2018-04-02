Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наш ответ «Великолепному веку»: как снимают «Султан моего сердца»
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
На роды Костенко Тарасов потратит полмиллиона рублей
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
«Я всегда была изгоем»: как в России живут люди с аутизмомСегодня примерно один из 68 детей рождается с расстройством аутистического спектра (РАС)
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Украина заявила об атаке ополченцев с лазерным оружием
Министр Украины о Крымском мосте: убытки несутся
Тест: насколько хорошо ты знаешь звездных женщин
Ляйсан Утяшева показала свою бабушку
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Скончался Сергей Мавроди
16:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Туристическую полицию планируют создать в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

На форме сотрудников туристической полиции планируется разместить дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.

Источник: Reuters

Туристическую полицию планируют создать в Нижнем Новгороде и в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018.

Как сообщает отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области, такое решение принял министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.

В настоящее время он подписал распоряжение о создании до 5 мая в ряде территориальных органов МВД России специализированных подразделений туристической полиции. В соответствие с решением министра, в городах, принимающих ЧМ будут определены специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. Они станут обеспечивать круглосуточное дежурство для реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.

В состав этих подразделений войдут сотрудники региональных управлений МВД, владеющих иностранными языками. При необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.

В ближайшее время в территориальных органах МВД состоятся организационно-штатные мероприятия, будет утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции.

Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений.

На форме сотрудников туристической полиции планируется разместить дополнительный знак различия в виде нарукавной повязки.

Напомним, что нижегородское метро увеличит штат сотрудников во время ЧМ-2018 на 450 человек для антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что матчи ЧМ-2018 пройдут в Нижнем Новгороде с 18 июня по 6 июля.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Кремле прокомментировали арест братьев Магомедовых
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Почему России не удается предотвращать экстрадицию граждан в США
Взятки российским чиновникам ставят на особое положение
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018» В Москве состоялось вручение премии Российской академии кинематографических искусств
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Квартиру волгоградца дважды продали, пока его не было в городе
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Певцов и Дроздова показали «приемную» дочь Актеры представили поклонникам свою подопечную.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь