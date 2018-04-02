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16:02 (мск), источник: РИА Новости

Водянова: нужны специалисты, умеющие работать с особыми детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр — РИА Новости. Супермодель, основатель Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова призвала обратить внимание на подготовку специалистов по работе с детьми с аутизмом, а не ратовать за открытие новых специализированных школ для особых детей.

Источник: РИА Новости

Такое заявление она сделала журналистам в день открытия международной конференции, посвященной образованию детей с аутизмом, в понедельник в Нижнем Новгороде.

Международная конференция «Эффективные технологии в образовании детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)» Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», приуроченная ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, проходит в Нижнем Новгороде 2—4 апреля. Конференция собрала ведущих мировых и российских специалистов в области образования детей с расстройствами аутистического спектра, а также родителей детей с аутизмом.

«Наша цель — не в том, чтобы построить новый замок, дворец аутизму или новую красивую школу. С помещениями проблем нет. Проблема — в специалистах. Поэтому задача создать ресурсный центр, в котором таких специалистов будут готовить… Этим детям не нужна красота или какие-то особые условия. Самое главное — доступ к специалистам, которые будут знать, как с ними работать. А для родителей — это спокойствие, что их дети в надежных руках», — подчеркнула Водянова. По ее словам, вопрос создания подобного ресурсного центра в Нижнем Новгороде обсуждается с министерством образования Нижегородской области. В свою очередь, глава регионального минобра Сергей Злобин сообщил, что такой ресурсный центр «помогал бы транслировать накопленный педагогический и методический опыт на большее количество педагогов, включать то, что уже сейчас доказало свою эффективность, в программы переподготовки».

Отвечая на вопрос журналистов о планирующемся строительстве в Нижнем Новгороде специализированной школы для детей с аутизмом, он заявил, что «эти планы и проекты продолжатся». «Однако я бы не считал, что создание отдельной школы и выделение этих детей в такую замкнутую систему помогает решить эту проблему. Поэтому мы и говорим о создании ресурсного центра, о переподготовке достаточного количества специалистов. Собрать детей в одно место — это не самый эффективный путь. Нам надо дать возможность родителям получить эту помощь там, где они сейчас проживают, где сейчас находятся эти дети. И лучше было бы в тех образовательных организациях, где они сейчас учатся, помочь им, насколько это возможно, адаптироваться и двигаться дальше. Создание замкнутой системы не всегда улучшает ситуацию… Мне бы не хотелось, чтобы существующая проблема сводилась к созданию каких-то отдельных школ, ограничивающих резерваций, где бы этих детей собирали и как-то там с ними особым образом работали. Мы должны насколько возможно широко включить их в жизнь общества, чтобы они чувствовали себя там полноценными членами», — подчеркнул Злобин.

Водянова заявила, что в Нижнем Новгороде работают лучшие специалисты в стране в области ментальных расстройств и отметила созданную в городе комплексную систему адаптации людей с аутизмом: начиная со школ, в которых учатся особые дети, и заканчивая квартирами с сопровождаемым проживанием, в которых взрослые люди с этим непростым диагнозом живут полностью самостоятельной жизнью.

«Обнаженные сердца» — Фонд помощи детям, основанный в 2004 году. Фонд «Обнаженные сердца» с 2013 года ведет работу по внедрению современных эффективных технологий работы с детьми с РАС в образовательных учреждениях. На данный момент эти проекты реализуются в 10 школах и 27 дошкольных учреждениях Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Твери, Тулы и Москвы.

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