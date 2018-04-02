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15:58 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре изменится схема движения транспорта на улице 40 лет Победы

С 7 апреля произойдут изменения движения в районе улиц Героя Владислава Посадского, Героев Разведчиков и 40 лет Победы.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, с момента открытия на территории нового цветочного рынка дорожная ситуация значительно ухудшилась.

Принимаемые изменения в организации дорожного движения служат для улучшения ситуации на прилегающих к рынку улицах. В частности, принято решение изменить на некоторых перекрестках приоритетность движения автомобилей. На участках улиц также запрещена остановка и стоянка машин, организовано одностороннее движение транспорта.

На пересечении улицы 40 лет Победы с улицы Героев Разведчиков в сторону Черкасской главной становится Героев Разведчиков.

На пересечении улиц имени 40 лет Победы и улицы имени генерала Трошева главной дорогой будет последняя.

На участке улицы Героя Владислава Посадского от улицы имени Генерала Трошева до автомобильной дороги в сторону поселка Плодородного будет запрещена стоянка транспорта по обеим сторонам дороги.

Запретят стоянку транспорта со стороны многоэтажной застройки по улице имени Генерала Трошева от улицы имени 40 лет Победы до дома № 17/1 по улице Героев Разведчиков.

Будет организовано одностороннее движение от пересечения улицы имени Героя Владислава Посадского и автодороги в поселке Плодородном вдоль рынка в направлении улицы имени Генерала Трошева и далее по улице имени Генерала Трошева до пересечения с улицей имени 40 лет Победы.

Новые дорожные знаки установят в ночь с 6 на 7 апреля, обновят дорожную разметку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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