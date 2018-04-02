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15:46 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодарском крае 17 апреля объявили нерабочим днем

Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Источник: Кубань 24

В этот день православные христиане отметят Радоницу — день всеобщего поминовения усопших.

В соответствии с постановлением губернатора, руководителям органов исполнительной власти региона и органам местного самоуправления муниципальных образований, а также работодателям, находящимся и использующим труд работников на территории края, рекомендуется установить 17 апреля 2018 года нерабочим днем.

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