В Краснодарском крае 17 апреля объявили нерабочим днем
Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В этот день православные христиане отметят Радоницу — день всеобщего поминовения усопших.
В соответствии с постановлением губернатора, руководителям органов исполнительной власти региона и органам местного самоуправления муниципальных образований, а также работодателям, находящимся и использующим труд работников на территории края, рекомендуется установить 17 апреля 2018 года нерабочим днем.
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