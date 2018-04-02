В Краснодарском крае 17 апреля объявили нерабочим днем

В этот день православные христиане отметят Радоницу — день всеобщего поминовения усопших.

В соответствии с постановлением губернатора, руководителям органов исполнительной власти региона и органам местного самоуправления муниципальных образований, а также работодателям, находящимся и использующим труд работников на территории края, рекомендуется установить 17 апреля 2018 года нерабочим днем.