Стали известны даты каникул в 2018/2019 учебном году
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Сроки школьных каникул в Беларуси на 2018/2019 учебный год утверждены Министерством образования республики.
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Сроки школьных каникул в Беларуси на 2018/2019 учебный год утверждены Министерством образования республики.
Ведомство утвердило график образовательного процесса на следующий учебный год еще в середине марта, огласке решение предали в первых числах апреля.
Так, согласно решению министерства образования, учебные четверти пройдут в следующие сроки:
Таким образом, школьникам будут установлены следующие каникулы: осенние с 29 октября по 7 ноября, зимние с 24 декабря по 7 января, весенние с 25 марта по 30 марта и летние — с 1 июня по 31 августа.
Для учащихся первых и вторых классов чиновники вновь установили дополнительные каникулы: с 11 по 17 февраля 2018 года.
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