Стали известны даты каникул в 2018/2019 учебном году

Источник: РИА "Новости"

Ведомство утвердило график образовательного процесса на следующий учебный год еще в середине марта, огласке решение предали в первых числах апреля.

Так, согласно решению министерства образования, учебные четверти пройдут в следующие сроки:

первая четверть — с 1 сентября по 27 октября 2018 года;

вторая — с 8 ноября по 22 декабря;

третья — с 8 января 2018 по 23 марта 2019;

четвертая — с 1 апреля по 31 мая 2019.

Таким образом, школьникам будут установлены следующие каникулы: осенние с 29 октября по 7 ноября, зимние с 24 декабря по 7 января, весенние с 25 марта по 30 марта и летние — с 1 июня по 31 августа.