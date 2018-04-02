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15:54 (мск), источник: Sputnik.by

Стали известны даты каникул в 2018/2019 учебном году

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Сроки школьных каникул в Беларуси на 2018/2019 учебный год утверждены Министерством образования республики.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство утвердило график образовательного процесса на следующий учебный год еще в середине марта, огласке решение предали в первых числах апреля.

Так, согласно решению министерства образования, учебные четверти пройдут в следующие сроки:

  • первая четверть — с 1 сентября по 27 октября 2018 года;
  • вторая — с 8 ноября по 22 декабря;
  • третья — с 8 января 2018 по 23 марта 2019;
  • четвертая — с 1 апреля по 31 мая 2019.

Таким образом, школьникам будут установлены следующие каникулы: осенние с 29 октября по 7 ноября, зимние с 24 декабря по 7 января, весенние с 25 марта по 30 марта и летние — с 1 июня по 31 августа.

Для учащихся первых и вторых классов чиновники вновь установили дополнительные каникулы: с 11 по 17 февраля 2018 года.

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