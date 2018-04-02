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17:55 (мск), источник: РИАЦ

В регионе экологи проведут рейды по выявлению незаконных дамб

В Волгоградской области стартовала операция «Половодье-2018». Весь апрель и май специалисты облкомприроды будут проводить рейды на водных объектах.

Источник: РИАЦ

Акция направлена на выявление фактов захламления береговых зон бытовыми отходами, обнаружение незаконных дамб, а также сооружений, препятствующих доступу жителей к водоемам.

Как пояснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в ходе рейдов будут пресекаться сбросы жидких бытовых отходов в водные объекты, несанкционированное использование насосов.

Всего в течение двух месяцев планируется проверить территории 38 водных объектов, подлежащих региональному государственному надзору. Это пруды и участки рек на территории Волгограда и 17 районов области. По результатам рейдов будут выданы предписания об устранении выявленных нарушений, виновные лица и организации понесут административное наказание.

В прошлом году инспекторами комитета составлено 52 протокола об административных правонарушениях, по итогам которых 35 физических лиц и индивидуальных предпринимателей наказаны штрафами на общую сумму 183 тысячи рублей.

Наибольшее количество выявленных нарушений было связано с несанкционированным подключением к системам водоснабжения и водоотведения, самовольным занятием водного объекта, а также захламлением берегов. Сумма выявленного и предъявленного к возмещению ущерба составила 167,5 тысячи рублей.

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