Министерство образования утвердило даты выпускных вечеров и экзаменов
МИНСК, 2 апр — Sputnik. Министерство образования Беларуси утвердило даты проведения выпускных экзаменов и вечеров в учреждениях общего среднего образования, соответствующее решение закреплено
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