Министерство образования утвердило даты выпускных вечеров и экзаменов

Источник: Sputnik.by

Учебный год для белорусских школьников и гимназистов завершится 31 мая 2018-го. Согласно утвержденному Минобразования графику «Последний звонок» назначен на 30 мая.

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«Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня 2018 года», — указали в Национальном институте образования.

Девятиклассники будут сдавать экзамены в следующие дни: белорусский язык — 2 июня, русский язык — 5 июня, а математику — 7 июня.

Выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по русскому или белорусскому языку (на выбор ученика), а также математике 1, 4 и 6 июня. Также необходимо будет сдать испытания по иностранному языку и истории Беларуси.

Выпускные вечера для одиннадцатиклассников должны пройти 9 или 10 июня. Руководство учреждений образования имеет право выбирать другие даты при достаточно весомых для того причинах.