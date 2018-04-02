Новый район появится в Алматинской области: Назарбаев подписал указ

Источник: Tengrinews

Ниже приводится текст указа Президента «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать административно-территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в селе Кеген, Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района Алматинской области.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.