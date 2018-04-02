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15:57 (мск), источник: Tengrinews

Новый район появится в Алматинской области: Назарбаев подписал указ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о разделении Райымбекского района Алматинской области на Кегенский и Райымбекский районы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Ниже приводится текст указа Президента «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать административно-территориальные единицы: Кегенский район с административным центром в селе Кеген, Райымбекский район с административным центром в селе Нарынкол путем разделения Райымбекского района Алматинской области.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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