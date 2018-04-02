Новый район появится в Алматинской области: Назарбаев подписал указ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о разделении Райымбекского района Алматинской области на Кегенский и Райымбекский районы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о разделении Райымбекского района Алматинской области на Кегенский и Райымбекский районы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Ниже приводится текст указа Президента «Об изменениях в
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об
1. Образовать
2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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