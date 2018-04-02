В апреле два понедельника — выходные

Источник: Комсомольская правда

О переносе рабочих дней говорится в одном из постановлений Совмина. Так, в понедельник, 16 апреля, мы отдыхаем, но отрабатываем этот рабочий день в ближайшую субботу после Пасхи — 14 апреля.

Радуницу — день поминовения усопших — мы отмечаем во вторник, 17 апреля. Выходит, что у нас три дня выходных: с 15-го по 17-е.

Будет и еще одна рабочая суббота — 28 апреля. Но кого испугает еще одна шестидневная рабочая неделя, если потом снова три дня выходных?

Последний понедельник месяца, 30 апреля, нерабочий. Получается, что 29, 30 апреля и 1 мая — День труда — мы снова отдыхаем. Можно на эти даты смело планировать поездки к родным.