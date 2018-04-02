В апреле два понедельника — выходные
Впереди у белорусов долгожданные длинные выходные! Как же мы будем отдыхать в этом месяце?
Впереди у белорусов долгожданные длинные выходные! Как же мы будем отдыхать в этом месяце?
О переносе рабочих дней говорится в одном из постановлений Совмина. Так, в понедельник, 16 апреля, мы отдыхаем, но отрабатываем этот рабочий день в ближайшую субботу после Пасхи — 14 апреля.
Радуницу — день поминовения усопших — мы отмечаем во вторник, 17 апреля. Выходит, что у нас три дня выходных: с 15-го по 17-е.
Будет и еще одна рабочая суббота — 28 апреля. Но кого испугает еще одна шестидневная рабочая неделя, если потом снова три дня выходных?
В постановлении Совмина также сообщается: организациям предоставлено право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
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