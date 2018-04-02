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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»

КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. По законодательству Кемеровской области, в пользовании Амана Тулеева после отставки с должности губернатора должен остаться жилой дом, площадь которого, согласно налоговой декларации, превышает 280 квадратных метров.

Источник: РИА Новости

Совет народных депутатов Кузбасса в 2011 году принял закон «О присвоении губернатору Аману Тулееву почётного звания «Народный губернатор» в знак многолетнего «самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». Согласно тексту документа, вместе со званием и одноименным орденом ушедшему в отставку губернатору устанавливается пожизненная ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей, а также передается пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.

«Недвижимое имущество в пользовании: земельный участок, 1788 квадратных метров, жилой дом, 281,5 квадратных метров», — говорится в опубликованной налоговой декларации Тулеева за 2016 год.

Впечатлениями от резиденции в Мазурово ранее поделился депутат Государственной думы от Кузбасса, член комитета по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, он впервые оказался там, когда Владимир Путин навещал Тулеева, который был на больничном и восстанавливался после операции. Обстановка в доме спартанская… простая мебель советского образца… никакого золота и прочего китча — охарактеризовал дом Горелкин.

Как сообщалось ранее, порядок реализации положений закона, предусматривающего для Тулеева льготы после прекращения губернаторских полномочий, определяется коллегией администрации Кемеровской области, которая пока не проводила заседание по этому вопросу.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, который подал в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Цивилев.

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