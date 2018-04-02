Тулеев безвозмездно получит дом площадью почти в 300 «квадратов»
КЕМЕРОВО, 2 апр — РИА Новости. По законодательству Кемеровской области, в пользовании Амана Тулеева после отставки с должности губернатора должен остаться жилой дом, площадь которого, согласно налоговой декларации, превышает 280 квадратных метров.
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