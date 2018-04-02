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15:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных телефонов и захвата всей хранящейся на них информации. Полномочия полиции позволяют применять их ко всем гражданам без предупреждения. Объектом односторонней слежки могут стать не только подозреваемые.

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных телефонов и захвата всей хранящейся на них информации. Об этом сообщается в отчете общественной организации Privacy International.

Объектом односторонней слежки могут стать не только подозреваемые, но даже жертвы преступлений и их предполагаемые свидетели. Сотрудники правоохранительных органов получили право в любой момент выкачивать данные о звонках и сообщениях, а также содержимое переписки и всю информацию об интернет-активности пользователей. Под контроль подпадает и содержимое гаджета: контакты, фотоснимки, данные геолокации.

По данным Privacy International, более половины полицейских отделений (около 55 процентов) подтвердили использование технологии взлома мобильных пользователей. При этом о поступлении такой технологии в рабочий арсенал полицейских граждан не информировали. Составители документа отмечают, что подобные вопросы требуют общественного обсуждения.

Эксперты общественной организации опасаются злоупотреблений полномочиями и призывают к регулированию и контролю использования хакерских инструментов в работе полиции. Также они требуют информирования объектов слежки об их правах. Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментируют эти выступления.

Ранее стало известно, что оборудование для взлома гаджетов закупили региональные управления ФСБ, Следственного комитета России и МВД. Разработчики сообщали, что с его помощью можно получить любую информацию со смартфона.

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