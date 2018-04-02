В Новосибирской области обновят список требующих ремонта сельских школ

После обрушения стены в школе села Бобровка министерство образования Новосибирской области обновит список сельских школ, которые требуют срочного ремонта.

— Особое внимание должно быть уделено плановому проведению ремонтных работ в учебных заведениях области в летний период. Инцидент, подобный тому, что произошел в бобровской школе Сузунского района, не должен повториться в других учебных заведениях нашего региона, — сказал на оперативном совещании 2 апреля врио губернатора Андрей Травников.

Как ранее писала «Комсомольская правда», обрушение стены в бобровской школе произошло 28 марта. Об удручающем состоянии здания было известно давно, левое крыло первого этажа вывели из эксплуатации еще в прошлом году из-за появления трещин.

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