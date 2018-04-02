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15:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области обновят список требующих ремонта сельских школ

Причиной тому стало обрушение стены в школе села Бобровка.

После обрушения стены в школе села Бобровка министерство образования Новосибирской области обновит список сельских школ, которые требуют срочного ремонта.

— Особое внимание должно быть уделено плановому проведению ремонтных работ в учебных заведениях области в летний период. Инцидент, подобный тому, что произошел в бобровской школе Сузунского района, не должен повториться в других учебных заведениях нашего региона, — сказал на оперативном совещании 2 апреля врио губернатора Андрей Травников.

Как ранее писала «Комсомольская правда», обрушение стены в бобровской школе произошло 28 марта. Об удручающем состоянии здания было известно давно, левое крыло первого этажа вывели из эксплуатации еще в прошлом году из-за появления трещин.

Читайте также: Жители поселка под Новосибирском, где рухнула школьная стена, начали бить тревогу еще 4 года назад.

Пресс-служба областного правительства сообщает, что восстановительные и ремонтные работы начнутся школе в ближайшее время, завершить их планируют до начала нового учебного года. На эти цели потратят около 40 миллионов рублей. Из-за ЧП каникулы в селе продлили до 4 апреля. Обучение продолжится в помещениях местного дома культуры.

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