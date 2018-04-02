Видео дня: злой кот выхватывает еду из рук хозяйки
Кажется, этому злому котику очень сильно хотелось есть.
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Кажется, этому злому котику очень сильно хотелось есть.
Герой видео — кот по имени Примм из Японии. По словам хозяйки, кот
«Хищный Пимм аж на две лапы встал», — говорит девушка.
Правда, «ты не ты, когда ты голоден».
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