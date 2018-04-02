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18:10 (мск), источник: Клопс.ru

Летом в Калининграде разрешат купаться на четырёх водоёмах

В Калининграде началась подготовка к купальному сезону, к первому июня будут готовы пляжи на четырёх озёрах города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Источник: Клопс.ru

Купание разрешат на Пелавском, Карповском и Голубых озёрах, а также на озере Шенфлиз. Кататься на моторных лодках там будет запрещено.

Весной горадминистрация подготовит для пляжей необходимое оборудование и помещения для спасательных постов. Территории водоёмов очистят от мусора и зарослей камыша. Также до конца мая завершится набор спасателей. Для обеспечения общественного порядка во время купального сезона сотрудники полиции будут проводить рейды по всем водным объектам города.

С 2014 года приморским муниципалитетам выделяются субсидии на содержание морских пляжей. В результате их протяжённость увеличилась с 1,5 до 6,5 км.

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