Летом в Калининграде разрешат купаться на четырёх водоёмах

Купание разрешат на Пелавском, Карповском и Голубых озёрах, а также на озере Шенфлиз. Кататься на моторных лодках там будет запрещено.
Весной горадминистрация подготовит для пляжей необходимое оборудование и помещения для спасательных постов. Территории водоёмов очистят от мусора и зарослей камыша. Также до конца мая завершится набор спасателей. Для обеспечения общественного порядка во время купального сезона сотрудники полиции будут проводить рейды по всем водным объектам города.
С 2014 года приморским муниципалитетам выделяются субсидии на содержание морских пляжей. В результате их протяжённость увеличилась с 1,5 до 6,5 км.
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