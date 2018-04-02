Летом в Калининграде разрешат купаться на четырёх водоёмах

Источник: Клопс.ru

Купание разрешат на Пелавском, Карповском и Голубых озёрах, а также на озере Шенфлиз. Кататься на моторных лодках там будет запрещено.

Весной горадминистрация подготовит для пляжей необходимое оборудование и помещения для спасательных постов. Территории водоёмов очистят от мусора и зарослей камыша. Также до конца мая завершится набор спасателей. Для обеспечения общественного порядка во время купального сезона сотрудники полиции будут проводить рейды по всем водным объектам города.