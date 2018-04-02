На трассе «Уфа — Оренбург» изменилась схема движения
На участке дороги начались ремонтные работы.
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На участке дороги начались ремонтные работы.
В Башкирии с 1 апреля на участке с 80 по 90 километр дороги Р-240 «Уфа-Оренбург» изменится существующая схема движения. Трассу будут капитально ремонтировать, сообщает
Во время выполнения
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