На трассе «Уфа — Оренбург» изменилась схема движения

В Башкирии с 1 апреля на участке с 80 по 90 километр дороги Р-240 «Уфа-Оренбург» изменится существующая схема движения . Трассу будут капитально ремонтировать, сообщает пресс-служба гостранса республики.

Во время выполнения строительно-монтажных работ съезд с трассы к селу Толбазы будет закрыт. Доступ транспорта будет возможен с примыканий на 78-м и 86-м километрах дороги. По графику ремонт будет продолжаться до 25 октября.