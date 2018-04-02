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17:07 (мск), источник: Nur.kz

Чемпионка Казахстана по боксу одним ударом сломала игровой автомат

21-летняя трехкратная чемпионка Казахстана Ангелина Лукас выигрывала чемпионаты страны среди молодежи, становилась призером взрослого чемпионата Казахстана. А также побеждала на различных международных турнирах.

Трехкратная чемпионка Казахстана по боксу 21-летняя Ангелина Лукас одним ударом вывела из строя аппарат в парке развлечений, сообщает SportX.kz.

Видео было опубликовано на ее официальной странице в Instagram, где за ее жизнью следят практически 12 000 подписчиков.

На записи видно, как аппарат измерения силы удара повредился после удара Ангелины.

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21-летняя Ангелина Лукас выигрывала чемпионаты страны среди молодежи, становилась призером взрослого чемпионата страны, также побеждала на различных международных турнирах.

Также на ее странице можно увидеть и видео тренировок. Один из пользователей прокомментировал, что удары выполнены технично и сильно. А другой отметил быстроту движений Ангелины.

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