Моральный кодекс: как движение против домогательств меняет Голливуд

Компанию братьев Вайнштейн они, например, привели к банкротству. На прошлой неделе именитая продюсерская компания и прокатчик фильмов The Weinstein Company подала заявление о банкротстве в соответствии с одиннадцатой главой Кодекса о банкротстве США. После публикации расследования газеты The New York Times более 80 женщин обвинили одного из основателей компании Харви Вайнштайна в сексуальных домогательствах и насилии, прошло менее, чем полгода. Эти обвинения разрушили репутацию компании и обременили ее дорогостоящими судебными исками, которые в последствии и ускорили банкротство The Weinstein Company. Ранее Харви Вайнштайн опроверг все обвинения в сексе без обоюдного согласия.