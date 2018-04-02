Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в ГПБУ «Мосприрода» в понедельник.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в ГПБУ «Мосприрода» в понедельник.
«С приходом теплых весенних дней на особо охраняемых природных территориях столицы можно будет послушать настоящий птичий концерт. Прогуливаясь по парковым дорожкам в пойме реки Сетуни, можно будет одновременно услышать, как поют певчий и черный дрозд,
При этом специалист учреждения отметил, что скворцы и грачи уже вернулись в Москву, и вскоре можно ожидать возвращения зябликов, затем пеночек, славок и камышевок.
«Когда лед сойдет с московских водоемов, на них появятся водоплавающие — кряква, огарь, хохлатая чернеть, гоголь, красноголовый нырок,
Также в апреле на гнездование к водоемам «Долгих прудов», как ожидается, прилетят озерные чайки, камышницы и лысухи. Кроме этого, в столице можно будет повстречать полевого жаворонка или летящий клин гусей, добавили в «Мосприроде».
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Последние «пернатые мигранты» традиционно прилетают в Москву в мае, например, птица чечевица, которая любит селиться в зарослях кустов поймы рек.
«К маю, как правило, уже возвращаются
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