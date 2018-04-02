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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в ГПБУ «Мосприрода» в понедельник.

Источник: РИА Новости

«С приходом теплых весенних дней на особо охраняемых природных территориях столицы можно будет послушать настоящий птичий концерт. Прогуливаясь по парковым дорожкам в пойме реки Сетуни, можно будет одновременно услышать, как поют певчий и черный дрозд, дрозд-белобровик, черноголовая славка, скворец, зяблик и зарянка», — рассказал собеседник агентства.

При этом специалист учреждения отметил, что скворцы и грачи уже вернулись в Москву, и вскоре можно ожидать возвращения зябликов, затем пеночек, славок и камышевок.

«Когда лед сойдет с московских водоемов, на них появятся водоплавающие — кряква, огарь, хохлатая чернеть, гоголь, красноголовый нырок, чирок-трескунок и чирок-свистунок, шилохвость, широконоска», — рассказали в учреждении.

Также в апреле на гнездование к водоемам «Долгих прудов», как ожидается, прилетят озерные чайки, камышницы и лысухи. Кроме этого, в столице можно будет повстречать полевого жаворонка или летящий клин гусей, добавили в «Мосприроде».

В апреле-мае в Строгино горожане смогут наблюдать канюка, ястреба-перепелятника, пустельгу и камышницу.

Последние «пернатые мигранты» традиционно прилетают в Москву в мае, например, птица чечевица, которая любит селиться в зарослях кустов поймы рек.

«К маю, как правило, уже возвращаются мухоловки-пеструшки, крачки. На особо охраняемых природных территориях столицы в мае заливаются соловьи. В зарослях травы начинают “крякать” коростели», — заключили в «Мосприроде».

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