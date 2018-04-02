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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре появится туристическая полиция

Она будет работать во время ЧМ-2018.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

До 5 мая в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции появятся подразделения туристической полиции. В остальных городах в туристическую полицию образуют из числа сотрудников, которые знаю иностранные языки. Работать такие подразделения будут во время ЧМ-2018, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Основные направления деятельности туристической полиции — патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков во время чемпионата мира, оказание им помощи в решении вопросов, прием обращения в случае правонарушений.

Отмечается, что при необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.

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