В Самаре появится туристическая полиция

До 5 мая в Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции появятся подразделения туристической полиции. В остальных городах в туристическую полицию образуют из числа сотрудников, которые знаю иностранные языки. Работать такие подразделения будут во время ЧМ-2018, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.