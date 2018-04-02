В Самаре появится туристическая полиция
Она будет работать во время ЧМ-2018.
Она будет работать во время ЧМ-2018.
До 5 мая в
Основные направления деятельности туристической полиции — патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков во время чемпионата мира, оказание им помощи в решении вопросов, прием обращения в случае правонарушений.
Отмечается, что при необходимости личный состав пройдет дополнительное обучение.
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