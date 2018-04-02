Московские суды доверят ряд решений искусственному интеллекту

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С понедельника столичные суды и ФССП перешли на электронный документооборот. На презентации новой программы Егорова рассказала, какие еще технические нововведения ждут столичное правосудие.

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«Нам выделили деньги для разработки искусственного интеллекта и биометрии. Если мы это проработаем, то истец и ответчик у нас будут идентифицироваться по отпечатку пальца», — сказала Егорова. По ее словам, по отпечатку пальца человек сможет войти в личный кабинет на сайте суда, подать ходатайства и отследить информацию.

«Мы это сделаем в течение двух лет», — пообещала председатель Мосгорсуда. По ее словам, пока речь идет только об отпечатках пальцев, считывание радужной оболочки глаза и другая биометрия пока «слишком дорогая».

Заместитель Егоровой Дмитрий Фомин напомнил, что существует проблема с исполнением решений о высылке трудовых мигрантов, судьи зачастую не могут идентифицировать их по фотографии и в итоге выдворяется не тот человек. «Здесь мы тоже готовы использовать данные биометрии, но создавать базу должно МВД, мы готовы подхватить инициативу», — сказал Фомин.

Пройдет время, и искусственный интеллект будет рассматривать бесспорные дела. Ольга Егорова Председатель Мосгорсуда

Бесспорные дела — категория судебных дел, по которым судья проверяет лишь формальные данные.

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Директор по работе с государственными заказчиками ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» Андрей Болотов пояснил РИА Новости, что искусственный интеллект займется, например, разработкой судебных приказов.

«Здесь надо проверить лишь формальные признаки, что все заполнено верно. Машина сможет проверить реквизиты, свериться с базой данных налоговой инспекции, вынести решение и даже подписать его. Но пока закон не позволяет компьютеру подписывать судебное решение», — сказал он.

Он отметил, что пересмотр, а также сложные дела должны оставаться за людьми.