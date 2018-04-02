Вокалист The Rasmus позагорал в Ростове-на-Дону
2 апреля в Ростове — концерт популярной финской
2 апреля в Ростове — концерт популярной финской
Но похоже, что зарубежные музыканты приехали в донскую столицу еще в воскресенье и устроили здесь себе выходной посреди тура по России. Об этом свидетельствует фото из аккаунта коллектива в Instagram.
На снимке фронтмен группы Лаури Юленен загорает в одних шортах на досках. Судя по хештэгам, это было снято в ростовской сауне.
«Выходной рок-звезды» — подписали фотографию участники The Rasmus. Иностранные фанаты пожелали им хорошо отдохнуть и повеселиться.
Напомним, The Rasmus — одна из самых успешных групп Финляндии. По всему миру продано более 3,5 миллионов копий их альбомов, они получили восемь золотых и пять платиновых наград. Их сингл «In the Shadows» вошел в топы музыкальных чартов многих стран.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.