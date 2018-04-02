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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Вокалист The Rasmus позагорал в Ростове-на-Дону

2 апреля в Ростове — концерт популярной финской рок-группы The Rasmus.

Источник: Комсомольская правда

Но похоже, что зарубежные музыканты приехали в донскую столицу еще в воскресенье и устроили здесь себе выходной посреди тура по России. Об этом свидетельствует фото из аккаунта коллектива в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимке фронтмен группы Лаури Юленен загорает в одних шортах на досках. Судя по хештэгам, это было снято в ростовской сауне.

«Выходной рок-звезды» — подписали фотографию участники The Rasmus. Иностранные фанаты пожелали им хорошо отдохнуть и повеселиться.

Напомним, The Rasmus — одна из самых успешных групп Финляндии. По всему миру продано более 3,5 миллионов копий их альбомов, они получили восемь золотых и пять платиновых наград. Их сингл «In the Shadows» вошел в топы музыкальных чартов многих стран.

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