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17:39 (мск), источник: РИА Крым

Табу на костры и фейерверки: Крым на пороге пожароопасного периода

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. В Крыму установили дату начала пожароопасного периода — 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Как рассказал замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Александр Дыгало, самый сложный этап ожидается в конце лета и начале осени.

«На основании статистических данных, а также учитывая динамику количества лесных пожаров в последние годы, в 2018 году в Республике максимальное количество лесных пожаров ожидается в период август — сентябрь. Возникновение крупных пожаров (площадью 25 га и более) маловероятно. Основные предпосылки возникновения пожаров — несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах населением, сельскохозяйственные палы», — отметил Александр Дыгало.

В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности и напоминают, что в пожароопасный период в лесной зоне запрещается курить, разжигать костры, фейерверки, а также оставлять легковоспламеняющиеся предметы и выжигать траву.

По информации Александра Дыгало, с начала апреля спасатели ведут ежедневный мониторинг пожарной обстановки на территории Республики.

«Для мониторинга в лесах осуществляется наблюдение и контроль, а также патрулирование сотрудниками МЧС. Всего к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период возникновения природных пожаров на территории Крыма может быть привлечено 2545 человек и 522 единиц техники», — добавил он.

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