Табу на костры и фейерверки: Крым на пороге пожароопасного периода

Как рассказал замминистра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Александр Дыгало, самый сложный этап ожидается в конце лета и начале осени.

«На основании статистических данных, а также учитывая динамику количества лесных пожаров в последние годы, в 2018 году в Республике максимальное количество лесных пожаров ожидается в период август — сентябрь. Возникновение крупных пожаров (площадью 25 га и более) маловероятно. Основные предпосылки возникновения пожаров — несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах населением, сельскохозяйственные палы», — отметил Александр Дыгало.

В связи с этим спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности и напоминают, что в пожароопасный период в лесной зоне запрещается курить, разжигать костры, фейерверки, а также оставлять легковоспламеняющиеся предметы и выжигать траву.

По информации Александра Дыгало, с начала апреля спасатели ведут ежедневный мониторинг пожарной обстановки на территории Республики.