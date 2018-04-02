Академия Михалкова впервые проведет набор абитуриентов в Самаре
В Самарском институте культуры 20 апреля впервые начнет работу выездная приемная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.
В Самарском институте культуры 20 апреля впервые начнет работу выездная приемная комиссия Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.
На собеседование приглашают специалистов в области театра и кино, а также студентов последних курсов творческих вузов Самарской области и близлежащих регионов. Абитуриенты, которые успешно пройдут отбор, получат возможность бесплатно учиться в Академии Н. С. Михалкова (обучение оплачивает Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко).
Обязательными условиями являются наличие высшего профильного профессионального образования (либо учеба на последних курсах) и опыт работы в сфере театра и кино.
В состав приемной отборочной комиссии в Самаре вошли актеры Виктор Вержбицкий и Александр Коручеков, а также проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Михалкова Алексей Литвинов.
Приемная комиссия будет работать в СГИК в пятницу, 20 апреля, с 11:00 до 17:00 по адресу: ул. Фрунзе, 167, кабинет 332. Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, требования к которому для каждой мастерской подробно описаны на сайте Академии. Рекомендованные для поступления абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения заключительного (финального) отбора.
Записаться на собеседование в Самаре можно, подав заявку через официальный сайт Академии. Необходимо заполнить анкету онлайн либо скачать в формате DOCX, а затем выслать на электронный адрес region@academynsm.ru с пометкой «Участвую в региональном отборочном туре». Обязательно подтверждение участия по телефонам Академии Н. С. Михалкова: +7 495 690 40 68, +7 919 728 22 78. Справочный телефон в Самаре + 7 846 333 22 35.
Георгий Кузубов, выпускник актерской мастерской Академии, бывший актер Самарского театра драмы: «Обучение в Академии Никиты Михалкова — это тот уникальный шанс, который обязательно нужно использовать. Он редко выпадает в жизни, и к нему нужно быть готовым. Я благодарен Академии за возможность встретиться с великими мастерами, репетировать отрывки по произведениям А. П. Чехова и И. А. Бунина с самим Никитой Сергеевичем, за расширение границ и совершенствование профессиональных возможностей».
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