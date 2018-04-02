Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из РФ
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
На роды Костенко Тарасов потратит полмиллиона рублей
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
«Вспомнили, сколько летит ракета до Лондона?»: ответ британцам
Парадоксы отъезда Генконсульства США в Петербурге
«Это еще не все»: Сергей Лавров о зеркальном ответе Вашингтону
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Оксана Федорова стала копией Любови Толкалиной
Ольга Бузова сходила на свидание с волейболистом
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
17:30 (мск), источник: Volga News

От «Волгаря» до пл. Революции запущен новый автобусный маршрут

В понедельник, 2 апреля, в Самаре запустили новый автобусный маршрут из жилого района «Волгарь» до площади Революции.

Источник: РИА "Новости"

Руководство ГК «Амонд» достигло договоренности с администрацией Самары и ГИБДД о запуске нового рейсового автобуса по маршруту «ул. А. Солженицина (новые очереди Волгаря) — площадь Революции», сообщила пресс-служба застройщика.

Пока маршруту не присвоили номер.

Напомним, ранее Самарская пригородная пассажирская компания запустила автобус по маршруту «Волгарь — железнодорожная платформа Красный Кряжок».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Жители Рубежного выступают против строительства крематория
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Украина предъявила обвинение капитану российского судна «Норд»
Банкротство не выход: легко ли избавиться от долгов
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочку Нике уже 2,5 года.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь