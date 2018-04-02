От «Волгаря» до пл. Революции запущен новый автобусный маршрут
В понедельник, 2 апреля, в Самаре запустили новый автобусный маршрут из жилого района «Волгарь» до площади Революции.
В понедельник, 2 апреля, в Самаре запустили новый автобусный маршрут из жилого района «Волгарь» до площади Революции.
Руководство ГК «Амонд» достигло договоренности с администрацией Самары и ГИБДД о запуске нового рейсового автобуса по маршруту «ул. А. Солженицина (новые очереди Волгаря) — площадь Революции», сообщила
Пока маршруту не присвоили номер.
Напомним, ранее Самарская пригородная пассажирская компания запустила автобус по маршруту «Волгарь — железнодорожная платформа Красный Кряжок».
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