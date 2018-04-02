Житель Новосибирской области скончался от гриппа
60-летний житель Новосибирской области, поздно обратившийся к врачам, скончался от свиного гриппа.
60-летний житель Новосибирской области, поздно обратившийся к врачам, скончался от свиного гриппа.
Об этом, как передает ГТРК «Новосибирск», сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
Трагедия произошла на днях в Болотнинском районе.
«Зарегистрирована смерть в Болотнинской ЦРБ пациента 1958 года рождения с диагнозом “грипп”, — пояснила Аксенова. — Вирус идентифицирован — A (H1N1)».
Заместитель министра здравоохранения региона отметила, что в 2018 году в Новосибирской области был отмечен только один случай смерти от свиного гриппа.
По ее словам, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Новосибирской области продолжается.
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