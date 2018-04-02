В торговом центре Симферополя запасной выход завален хламом

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 апреля нагрянула проверка в ТРЦ «FM». Напоминаем, что после трагедии в Кемерово, где пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, на Крымском полуострове начались проверки мест массового пребывания людей.

В «FM» обследование начали с третьего этажа, где находятся развлекательные зоны для детворы.

Перво-наперво проверили работу пожарной сигнализации.

— У нас две сигнализации — старая и новая. Тестировать нужно ту, что на черном шнуре, — объяснил представитель администрации ТРЦ.

Сотрудник МЧС поднес устройство для имитации дыма к датчику, все замерли… Но проходит одна минута, вторая, а кроме оглушительного шума игровых автоматы ничего не слышно. Терпение уже начало подходить к концу, когда вдруг послышался голос, который на русском, украинском и английском оповещал о пожаре.

— Через пять минут после срабатывания пожарной сигнализации игровые автоматы отключаются автоматически, — говорит сотрудник «FM».

Спасатели заглянули и в магазин техники, который расположен здесь же на третьем этаже. Попросили показать запасной выход, и администратор уверенно повел по захламленному и темному коридору, который выходит в фойе торгового центра. Бесполезный и опасный лабиринт.

Гуляем по коридору, а там электрощиток, на дверце которого не было и намека на замок.

— Получается, что любой желающий может здесь похозяйничать, — констатировали факт контролеры. Тут им на глаза попалась наклейка с рисунком огнетушителя.

— Хорошо, что знак есть, а где же сам огнетушитель? — спросил один из проверяющих.

Сотрудники «FM» тут же заявили, что устройство отдали на подзарядку.

— Ладно, огнетушитель заправляют, но его же нельзя ставить просто на пол. Где подставка? — гнули свою линию инспекторы. — Признайтесь, что прибора просто нет!

Представители торгового центра опустили головы.