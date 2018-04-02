В Краснодаре начали установку дорожных знаков нового образца
Знаки обозначают зоны платной парковки и парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Знаки обозначают зоны платной парковки и парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Как уточнил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, новые дорожные знаки имеют равную юридическую силу с действующими и будут применяться одновременно с уже установленными. Замена знаков произойдет поэтапно, они установят вместо уже пришедших в негодность.
«Просим водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — добавил Архипов.
Он уточнил, что новые дорожные знаки уже установлены на улице Гаврилова у дома № 100, на улице Красных Партизан, 503 и Красной, 155, сообщает
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