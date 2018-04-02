В Краснодаре начали установку дорожных знаков нового образца

Как уточнил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, новые дорожные знаки имеют равную юридическую силу с действующими и будут применяться одновременно с уже установленными. Замена знаков произойдет поэтапно, они установят вместо уже пришедших в негодность.

«Просим водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — добавил Архипов.

Он уточнил, что новые дорожные знаки уже установлены на улице Гаврилова у дома № 100, на улице Красных Партизан, 503 и Красной, 155, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.