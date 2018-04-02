Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
Певцов и Дроздова показали «приемную» дочь
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Владимир Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Австралия высказалась из-за решения России выслать дипломатов
Госдеп сильно возмущен ответом РФ по делу Скрипаля
Украинский министр о Крымском мосте: убытки несутся
Лидер ДНР о стремлении США "захватить Донбасс"
Регина Тодоренко вышла на сцену в купальнике
Тест: насколько хорошо ты знаешь звездных женщин
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
17:24 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре начали установку дорожных знаков нового образца

Знаки обозначают зоны платной парковки и парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как уточнил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, новые дорожные знаки имеют равную юридическую силу с действующими и будут применяться одновременно с уже установленными. Замена знаков произойдет поэтапно, они установят вместо уже пришедших в негодность.

«Просим водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», — добавил Архипов.

Он уточнил, что новые дорожные знаки уже установлены на улице Гаврилова у дома № 100, на улице Красных Партизан, 503 и Красной, 155, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на дорогах появятся новые знаки. В ноябре в России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как пойти служить в армию по контракту
Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета
МЧС восстановило хронологию действий пожарных в «Зимней вишне»
Как выглядит самый густонаселенный остров в мире (фото)
Не по зубам. Почему россияне калечатся у стоматологов
Трамп предлагал Путину провести встречу в Белом доме
Украина предъявила обвинение капитану российского судна «Норд»
Банкротство не выход: легко ли избавиться от долгов
МВД и ФСБ прослушивали братьев Магомедовых полгода
Спорт
«Краснодар» уволил Шалимова с поста главного тренера В последних трех матчах РФПЛ «Краснодар» забил один мяч и не одержал ни одной победы
Авто
Новая Toyota Camry оказалась дешевле старой (объявлены цены) Самая дешёвая «Камри» нового поколения будет стоить 1 399 000 рублей, что на 8 000 рублей дешевле, чем базовый седан Camry прошлой генерации
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой» Телеканал объявил кастинг для холостяков в возрасте от 18 до 40 лет
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочку Нике уже 2,5 года.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь