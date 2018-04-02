Колесо обозрения в волгоградском ЦПКиО запустят 30 апреля

Долгожданная оттепель, о которой давно мечтали не только обычные горожане, но и чиновники, растопила почти весь снег и лед. Дорожники, коммунальщики, строители наконец-то могут приступить к ремонту магистралей и тротуаров, благоустройству города. Совсем скоро нам принимать гостей на празднование Дня Победы и Финал Кубка России по футболу. А на пути к «Волгоград Арене» еще можно переломать ноги на разбитых пешеходных дорожках. В ЦПКиО, через который болельщикам предлагают добираться к стадиону, дел невпроворот. Посмотреть, как там идет реконструкция и поторопить подрядчика отправились в понедельник утром губернатор Андрей Бочаров и глава городской администрации Виталий Лихачев.

Надо сказать, за зиму там практически ничего не сделано. Кроме мемориальной зоны возле блиндажа Родимцева, благоустройство вокруг которой еще не закончено. Кроме того, рабочие устанавливают «чертово колесо» и пилят старые деревья. Огромный фронт работ еще впереди.

— Вы эту кучу земли хоть до 9 мая уберете? — спрашивает Виталий Лихачев у гендиректора ОО «Парк» Петра Пигалева. С ним городские власти подписали инвестиционное соглашение, передав ему парк в концессию.

— Эта земля у нас для посадки деревьев, — объясняет концессионер. Их начнут сажать уже в ближайшие дни.

Оптимизма на лице не видно ни у властей, ни у подрядчиков. Уже 21 апреля первый тестовый матч на стадионе. Посмотреть его придут около 15 тысяч зрителей. И конечно, многие из них пойдут через парк, оставив машину на парковке у «Европы Сити Молл» (больше, собственно, пока припарковаться и негде).

— Мы сначала не планировали задействовать это направление на первом тестовом матче. Но люди, хоть и не в таком большом количестве, здесь пойдут. Надо уже к 21 апреля здесь все доделать. Сейчас нормализуется погода, и за неделю надо все заасфальтировать, — говорит Андрей Бочаров. — Надо посмотреть, как всё будет встроено в транспортно-логистическую схему.

У ООО «Парк», видимо, были немного другие планы. Их график работ расписан вплоть до начала мая. Укладка брусчатки на центральной аллее со стороны стадиона — до 30 апреля. Формирование цветочных композиций на центральной аллее — к 5 мая. Посев газона на прилегающих к «дороге болельщика» участках — к 30 апреля. Получается, что первый матч на «Волгоград Арене» пройдет в самый разгар работ по благоустройству ЦПКиО.

Тем временем, концессионер уже подумывает о том, как развлекать гостей парка 9 мая. В этот день они планируют провести «Фуд фест», в котором примут участие кофейни, пекарни, кафе и кулинарии города (всего в парке разместится 26 точек общепита и 30 точек для продажи сувенирной продукции). Эта зона расположится на входе в парк, слева от входной группы.

Заработает и колесо обозрения — уже на 30 апреля намечен его тестовый запуск. А на майских праздниках на нем уже будут кататься отдыхающие в парке гости. На площадке между чертовым колесом и мемориальной частью хотят сделать этнографическую зону.

— Сначала здесь планировался казачий курень. Но мы подумали — в регионе живет около 30 народностей. Решили, что здесь будем показывать этнографическое краеведение. Это будет филиал краеведческого музея под открытым небом. Мы будем выставлять тут разные жилища. К 9 мая мы это сделаем, — рассказывает Петр Пигалев.

На что губернатор ему посоветовал не спешить.