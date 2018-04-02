Колесо обозрения в волгоградском ЦПКиО запустят 30 апреля
Андрей Бочаров и Виталий Лихачев посмотрели, насколько готова «Дорога болельщиков» и поторопили концессионера с благоустройством.
Андрей Бочаров и Виталий Лихачев посмотрели, насколько готова «Дорога болельщиков» и поторопили концессионера с благоустройством.
Долгожданная оттепель, о которой давно мечтали не только обычные горожане, но и чиновники, растопила почти весь снег и лед. Дорожники, коммунальщики, строители
— Вы эту кучу земли хоть до 9 мая уберете? — спрашивает Виталий Лихачев у гендиректора ОО «Парк» Петра Пигалева. С ним городские власти подписали инвестиционное соглашение, передав ему парк в концессию.
— Эта земля у нас для посадки деревьев, — объясняет концессионер. Их начнут сажать уже в ближайшие дни.
Оптимизма на лице не видно ни у властей, ни у подрядчиков. Уже 21 апреля первый тестовый матч на стадионе. Посмотреть его придут около 15 тысяч зрителей. И конечно, многие из них пойдут через парк, оставив машину на парковке у «Европы Сити Молл» (больше, собственно, пока припарковаться и негде).
— Мы сначала не планировали задействовать это направление на первом тестовом матче. Но люди, хоть и не в таком большом количестве, здесь пойдут. Надо уже к 21 апреля здесь все доделать. Сейчас нормализуется погода, и за неделю надо все заасфальтировать, — говорит Андрей Бочаров. — Надо посмотреть, как всё будет встроено в
У ООО «Парк», видимо, были немного другие планы. Их график работ расписан вплоть до начала мая. Укладка брусчатки на центральной аллее со стороны стадиона — до 30 апреля. Формирование цветочных композиций на центральной аллее — к 5 мая. Посев газона на прилегающих к «дороге болельщика» участках — к 30 апреля. Получается, что первый матч на «Волгоград Арене» пройдет в самый разгар работ по благоустройству ЦПКиО.
Тем временем, концессионер уже подумывает о том, как развлекать гостей парка 9 мая. В этот день они планируют провести «Фуд фест», в котором примут участие кофейни, пекарни, кафе и кулинарии города (всего в парке разместится 26 точек общепита и 30 точек для продажи сувенирной продукции). Эта зона расположится на входе в парк, слева от входной группы.
— Сначала здесь планировался казачий курень. Но мы подумали — в регионе живет около 30 народностей. Решили, что здесь будем показывать этнографическое краеведение. Это будет филиал краеведческого музея под открытым небом. Мы будем выставлять тут разные жилища. К 9 мая мы это сделаем, — рассказывает Петр Пигалев.
На что губернатор ему посоветовал не спешить.
— 9 мая на финал Кубка России 45 тысяч людей сюда съедется. Нам нравится ваш подход — все новое это хорошо. Но давайте сначала выполним то, о чем мы договаривались. Нам необходимо здесь все спланировать, заасфальтировать и обеспечить безопасность людей. Для нас тестовый матч 9 мая наиважнейший, и вся инфраструктура должна быть готова. Надо сосредоточить усилия на том, что задумывали.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.