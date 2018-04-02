В апреле «Храброво» из-за ремонта отказывается от телетрапов

Пассажиров в этот период будут доставлять к самолетам и обратно только автобусами, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе аэропорта в понедельник.

Причиной является запланированная реконструкция перрона. Это один из завершающих этапов проекта «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта “Храброво”», отметили в пресс-службе. Привести перрон в порядок обещают к концу апреля. «Руководство аэропорта “Храброво” просит пассажиров с пониманием и терпением отнестись к возможным неудобствам», — говорится в сообщении.