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17:15 (мск), источник: Новый Калининград

В апреле «Храброво» из-за ремонта отказывается от телетрапов

В течение апреля аэропорт «Храброво» не будет использовать телескопические трапы.

Источник: Новый Калининград

Пассажиров в этот период будут доставлять к самолетам и обратно только автобусами, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе аэропорта в понедельник.

Причиной является запланированная реконструкция перрона. Это один из завершающих этапов проекта «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта “Храброво”», отметили в пресс-службе. Привести перрон в порядок обещают к концу апреля. «Руководство аэропорта “Храброво” просит пассажиров с пониманием и терпением отнестись к возможным неудобствам», — говорится в сообщении.

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