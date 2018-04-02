В апреле «Храброво» из-за ремонта отказывается от телетрапов
В течение апреля аэропорт «Храброво» не будет использовать телескопические трапы.
В течение апреля аэропорт «Храброво» не будет использовать телескопические трапы.
Пассажиров в этот период будут доставлять к самолетам и обратно только автобусами, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Причиной является запланированная реконструкция перрона. Это один из завершающих этапов проекта «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта “Храброво”», отметили в
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