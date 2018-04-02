Сильный ветер и мокрый снег доберутся до Петербурга и области

В Петербурге ночью ожидают дождь, переходящий в мокрый снег, а днем — небольшой мокрый снег. Ветер будет юго-западный и западный, со скоростью 7 — 12 м/с, а утром и днем порывы местами будут достигать 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться около ноля, днем же ожидают от ноля до +2 градусов.

В Ленобласти ночью также пройдет дождь с мокрым снегом, а днем в большинстве районов обещают небольшой, местами умеренный мокрый снег. Также в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. Ветер тоже будет юго-западный и западный, хотя ночью на востоке прогнозируют южный. Скорость ветра составит 7 — 12 м/с, но утром и днем местами ожидаются порывы до 15 — 17 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -2 до +3 градусов.