Сильный ветер и мокрый снег доберутся до Петербурга и области
Во вторник, 3 апреля, в Петербурге и Ленобласти поднимется ветер и выпадет мокрый снег. Об этом сообщает МЧС.
Во вторник, 3 апреля, в Петербурге и Ленобласти поднимется ветер и выпадет мокрый снег. Об этом сообщает МЧС.
В Петербурге ночью ожидают дождь, переходящий в мокрый снег, а днем — небольшой мокрый снег. Ветер будет
В Ленобласти ночью также пройдет дождь с мокрым снегом, а днем в большинстве районов обещают небольшой, местами умеренный мокрый снег. Также в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. Ветер тоже будет
На дорогах регионов
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.