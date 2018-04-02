Синоптики рассказали о погоде в Воронежской области в апреле

Источник: Reuters

Температура в апреле будет примерно на 1 градус выше нормы, а осадков выпадет в пределах среднестатистических показателей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил главный метеоролог региона Александр Сушков. Средняя температура второго месяца весны составит 9,3 градуса, выпадет около 40 мм осадков.

Начало апреля будет на несколько градусов выше нормы — за счёт циклона из Европы. Небольшое похолодание в середине недели будет связано с прохождением холодного фронта, однако он надолго не задержится, и уже в пятницу, 6 апреля, столбики термометра поднимутся до +14. В этот день средняя температура составит 8 градусов.

Впрочем, прогноз синоптиков на март не подтвердился — ожидалось, что температура будет на 0,3 градуса выше нормы, но первый месяц весны был на 5 градусов холоднее.