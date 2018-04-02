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18:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

Синоптики рассказали о погоде в Воронежской области в апреле

За всю столетнюю историю метеонаблюдений самым тёплым апрель был в 1975 году.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 70% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Температура в апреле будет примерно на 1 градус выше нормы, а осадков выпадет в пределах среднестатистических показателей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщил главный метеоролог региона Александр Сушков. Средняя температура второго месяца весны составит 9,3 градуса, выпадет около 40 мм осадков.

Начало апреля будет на несколько градусов выше нормы — за счёт циклона из Европы. Небольшое похолодание в середине недели будет связано с прохождением холодного фронта, однако он надолго не задержится, и уже в пятницу, 6 апреля, столбики термометра поднимутся до +14. В этот день средняя температура составит 8 градусов.

Впрочем, прогноз синоптиков на март не подтвердился — ожидалось, что температура будет на 0,3 градуса выше нормы, но первый месяц весны был на 5 градусов холоднее.

За всю столетнюю историю метеонаблюдений самым тёплым апрель был в 1975 году — тогда средняя температура составила 13,1 градус тепла, а самым холодным — в 1929-м: 0,6 градуса мороза.

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