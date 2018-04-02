Ветер в городе: порывы могут достигать 17 метров в секунду

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Порывы ветра в Москве могут достигать местами 12−17 метров в секунду, непогода продержится до конца суток, предупреждают в московском управлении МЧС.

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Сильный ветер может повредить слабо укрепленные рекламные щиты, линии электропередачи и повалить деревья.

Спасатели рекомендуют быть внимательнее, обходить шаткие строения и рекламные конструкции. Автомобилистам советуют парковать машины в гараже, а если его нет — вдали от деревьев. На дороге водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.