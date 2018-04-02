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18:15 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Ветер в городе: порывы могут достигать 17 метров в секунду

Ветрено будет в столице сегодня и в ночь на вторник.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 70% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Порывы ветра в Москве могут достигать местами 12−17 метров в секунду, непогода продержится до конца суток, предупреждают в московском управлении МЧС.

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Спасатели рекомендуют быть внимательнее, обходить шаткие строения и рекламные конструкции. Автомобилистам советуют парковать машины в гараже, а если его нет — вдали от деревьев. На дороге водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

На этой неделе в городе потеплеет. Столбики термометров покажут от минус двух до плюс четырех градусов ночью и от четырех до девяти градусов тепла днем. Местами возможен небольшой дождь. Ближе к выходным воздух может прогреться до плюс 15 градусов, осадков не ожидается.

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