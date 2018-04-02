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17:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Врач БСМП Набережных Челнов уволилась после скандала в соцсетях

(Казань, 2 апреля, «Татар-информ», Валерия Белова). Врач больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах уволилась после скандала в социальных сетях. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал главный врач больницы Марат Мухамадеев.

Несколько дней пользователи соцсетей распространяли видео, на котором сотрудник БСМП вела себя неадекватно.

«24 марта в БСМП выявлен случай нахождения дежурного врача-кардиореаниматолога в неадекватном состоянии на рабочем месте. Данный факт дежурный персонал незамедлительно довел до сведения руководства больницы. Врач была отстранена от приема больных. Возможно, что она действительно находилась в состоянии усталости или в каком-либо болезненном состоянии. Поскольку случай вызвал резонанс в коллективе, врач приняла решение об увольнении», — объяснил ИА «Татар-информ» главный врач больницы.

По его словам, подтвердить или опровергнуть состояние алкогольного опьянения врача на видео сотрудники больницы не могут, так как токсикологическая экспертиза не проводилась.

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У БСМП Челнов сегодня один из самых высоких показателей лечения инфарктов, инсультов, травм и других заболеваний. К примеру, в прошлом году команда хирургов больницы была признана лучшей в Татарстане, потому что спасла жизнь молодого человека, попавшего в ДТП. Шансы выжить у мужчины не превышали 25 процентов. На сегодняшний день инсультный центр БСМП является одним из лучших в Европе.

«Произошедший случай стал основанием для введения дополнительных мер в уже созданном и функционирующем в БСМП направлении с участием штатного психолога по оценке психологического состояния сотрудников и профилактике профессионального выгорания», — подчеркнул Мухамадеев.

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