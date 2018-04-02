В минсельхозе рассказали, как скажется мартовский снегопад на урожае

Николай Спрынчан из села Хыртопул Мик Криулянского района осенью засеял пшеницей и ячменем 500 гектаров. Фермер тоже настроен оптимистично.



«Перезимовали хорошо. И пшеница, и ячмень в отличном состоянии. Да, весна поздняя, но посевы не замерзли. Такой влажности, наверное, лет 30 не было. Год очень хороший», — отметил фермер Николай Спрынчан.



Озимыми, по данным минсельхоза, в стране засеяли больше 400 тысяч гектаров. 950 тысяч отдадут под яровые. Посадочным материалом фермеров обеспечили. Также они могут претендовать на субсидии. Фонд субсидирования в этом году — 900 млн леев.



«Надеюсь, в этом году мы сможем удовлетворить все заявки на субсидии. Точную сумму назвать не могу, но правительство работает над увеличением фонда субсидирования», — cообщил госсекретарь минсельхоза Василе Лука.



Также в стране намерены увеличить число противоградовых станций. Сейчас их 132, открыть намерены еще 11 — в Каушанском районе и в Штефан-Водэ.