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20:06 (мск), источник: Publika.md

В минсельхозе рассказали, как скажется мартовский снегопад на урожае

У специалистов минсельхоза — хорошие виды на урожай. По их словам, от февральских и мартовских морозов озимые не пострадали, а поздний снегопад пошел посевам на пользу.

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Источник: Publika.md

«Метеорологические условия этой зимой были благоприятными. Запас влаги в почве — самый большой за последние пять лет, и это радует», — cказал госсекретарь минсельхоза Василе Лука.

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Николай Спрынчан из села Хыртопул Мик Криулянского района осенью засеял пшеницей и ячменем 500 гектаров. Фермер тоже настроен оптимистично.

«Перезимовали хорошо. И пшеница, и ячмень в отличном состоянии. Да, весна поздняя, но посевы не замерзли. Такой влажности, наверное, лет 30 не было. Год очень хороший», — отметил фермер Николай Спрынчан.

Озимыми, по данным минсельхоза, в стране засеяли больше 400 тысяч гектаров. 950 тысяч отдадут под яровые. Посадочным материалом фермеров обеспечили. Также они могут претендовать на субсидии. Фонд субсидирования в этом году — 900 млн леев.

«Надеюсь, в этом году мы сможем удовлетворить все заявки на субсидии. Точную сумму назвать не могу, но правительство работает над увеличением фонда субсидирования», — cообщил госсекретарь минсельхоза Василе Лука.

Также в стране намерены увеличить число противоградовых станций. Сейчас их 132, открыть намерены еще 11 — в Каушанском районе и в Штефан-Водэ.

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