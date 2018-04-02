В минсельхозе рассказали, как скажется мартовский снегопад на урожае
У специалистов минсельхоза — хорошие виды на урожай. По их словам, от февральских и мартовских морозов озимые не пострадали, а поздний снегопад пошел посевам на пользу.
У специалистов минсельхоза — хорошие виды на урожай. По их словам, от февральских и мартовских морозов озимые не пострадали, а поздний снегопад пошел посевам на пользу.
«Метеорологические условия этой зимой были благоприятными. Запас влаги в почве — самый большой за последние пять лет, и это радует», — cказал госсекретарь минсельхоза Василе Лука.
Николай Спрынчан из села Хыртопул Мик Криулянского района осенью засеял пшеницей и ячменем 500 гектаров. Фермер тоже настроен оптимистично.
«Перезимовали хорошо. И пшеница, и ячмень в отличном состоянии. Да, весна поздняя, но посевы не замерзли. Такой влажности, наверное, лет 30 не было. Год очень хороший», — отметил фермер Николай Спрынчан.
Озимыми, по данным минсельхоза, в стране засеяли больше 400 тысяч гектаров. 950 тысяч отдадут под яровые. Посадочным материалом фермеров обеспечили. Также они могут претендовать на субсидии. Фонд субсидирования в этом году — 900 млн леев.
«Надеюсь, в этом году мы сможем удовлетворить все заявки на субсидии. Точную сумму назвать не могу, но правительство работает над увеличением фонда субсидирования», — cообщил госсекретарь минсельхоза Василе Лука.
Также в стране намерены увеличить число противоградовых станций. Сейчас их 132, открыть намерены еще 11 — в Каушанском районе и в
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