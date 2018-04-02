Крымчанин выиграл в лотерею почти 20 млн рублей

«1 апреля принесло нешуточную прибыль жителю Армянска: в 8240-м тираже «Гослото «5 из 36» он выиграл 19 882 740 рублей. Это рекордный лотерейный выигрыш для Крыма за последние три года. Интересно, что прежним рекордом в регионе был выигрыш в размере 14 535 390 рублей, обладателем которого стал житель Республики также в «Гослото «5 из 36» ровно два года назад — 2 апреля 2016 года», — говорится в сообщении.