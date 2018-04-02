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18:10 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанин выиграл в лотерею почти 20 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Житель Армянска сорвал джек-пот в лотерее «5 из 36» в 8240-ом тираже «Гослото». Об этом сообщает пресс-служба компании-организатора.

Источник: РИА "Новости"

«1 апреля принесло нешуточную прибыль жителю Армянска: в 8240-м тираже «Гослото «5 из 36» он выиграл 19 882 740 рублей. Это рекордный лотерейный выигрыш для Крыма за последние три года. Интересно, что прежним рекордом в регионе был выигрыш в размере 14 535 390 рублей, обладателем которого стал житель Республики также в «Гослото «5 из 36» ровно два года назад — 2 апреля 2016 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ноябре 2015 года житель Евпатории выиграл миллион рублей, пообещав половину своим детям.

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