Крымчанин выиграл в лотерею почти 20 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Житель Армянска сорвал
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Житель Армянска сорвал
«1 апреля принесло нешуточную прибыль жителю Армянска: в 8240-м тираже «Гослото «5 из 36» он выиграл 19 882 740 рублей. Это рекордный лотерейный выигрыш для Крыма за последние три года. Интересно, что прежним рекордом в регионе был выигрыш в размере 14 535 390 рублей, обладателем которого стал житель Республики также в «Гослото «5 из 36» ровно два года назад — 2 апреля 2016 года», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в ноябре 2015 года житель Евпатории выиграл миллион рублей, пообещав половину своим детям.
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