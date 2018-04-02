Ямы на дорогах в Кишинёве начали заделывать горячим асфальтом: фото

«Должен держаться. Водители могут ездить спокойно, на нормальной скорости».



Автолюбители говорят, что ремонт очень своевременный, поскольку почти все дороги разбиты.



«Давно пора. Хорошо хоть машины чинить больше не придётся.»



«Можно будет нормально ездить и не тратить деньги на ремонт.»



Сотрудники «Exdrupo» будут работать и ночью.



«Будем работать полные сутки. Пока асфальтируем ямы, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге», — cказал начальник производства Exdrupo Сергей Томицэ.



Ранее власти сообщили, что ямы на дорогах заделают в ближайшие два месяца, затем начнут капитальный ремонт всех улиц. Исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду заявила, что лично проследит за качеством работ. Всего планируют обновить 900 тысяч квадратных метров дорог. На эти цели выделили 125 миллионов леев.