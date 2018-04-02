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18:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге из-за бюрократии закроется Норвежский центр

По мнению центра, это решение было принято из-за российских законов.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Норвежского центра решило, что им проще закрыть свое заведение. Этому исходу события предшествовала проверка прокуратуры и высылка с территории Российской Федерации скандинавских студентов.

В последнее время ситуация с Норвежским центров в Петербурге была крайне неопределенной. В конце прошлого года к ним пришли с проверкой прокуратура и полиция. Пока одна разбирались с документами, вторые отправились «навестить» студентов, у которых были проблемы с визами и приглашениями. В частности, по документам некоторых из них приглашение им выслал не Норвежский центр, а Военмех. Сами руководители заведения уверены в том, что виной всему — несовершенство российских законов и бюрократия.

Когда Норвежский центр прекратит свою работу, пока не сообщается. Сотрудники центра данную ситуацию не комментируют.

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