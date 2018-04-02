В Петербурге из-за бюрократии закроется Норвежский центр

В последнее время ситуация с Норвежским центров в Петербурге была крайне неопределенной. В конце прошлого года к ним пришли с проверкой прокуратура и полиция. Пока одна разбирались с документами, вторые отправились «навестить» студентов, у которых были проблемы с визами и приглашениями. В частности, по документам некоторых из них приглашение им выслал не Норвежский центр, а Военмех. Сами руководители заведения уверены в том, что виной всему — несовершенство российских законов и бюрократия.