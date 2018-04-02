В Петербурге из-за бюрократии закроется Норвежский центр
По мнению центра, это решение было принято
По мнению центра, это решение было принято
Руководство Норвежского центра решило, что им проще закрыть свое заведение. Этому исходу события предшествовала проверка прокуратуры и высылка с территории Российской Федерации скандинавских студентов.
В последнее время ситуация с Норвежским центров в Петербурге была крайне неопределенной. В конце прошлого года к ним пришли с проверкой прокуратура и полиция. Пока одна разбирались с документами, вторые отправились «навестить» студентов, у которых были проблемы с визами и приглашениями. В частности, по документам некоторых из них приглашение им выслал не Норвежский центр, а Военмех. Сами руководители заведения уверены в том, что виной всему — несовершенство российских законов и бюрократия.
Когда Норвежский центр прекратит свою работу, пока не сообщается. Сотрудники центра данную ситуацию не комментируют.
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