О бое Головкин-Канело можно забыть — президент WBC

Источник: 365info.kz

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман считает, что о бое Головкин-Альварес стоит забыть. Он не состоится. И команда Геннадия может бесповоротно переходить к поискам нового соперника для поединка 5 мая, передает SportX.kz.

Читайте также Эксперт оценил вероятность платного показа боя Головкина на канале HBO без «Канело»

«Мое мнение: бой Головкин-Канело уже не состоится, он мертв. Слушания по делу Альвареса в Неваде перенесли на 18 апреля. Просто не представляю, как поединок все еще может состояться 5 мая», — цитирует Сулеймана ESPN Deportes.