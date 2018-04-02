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18:52 (мск), источник: 365info.kz

О бое Головкин-Канело можно забыть — президент WBC

Команда GGG может бесповоротно переходить к поискам нового соперника для поединка 5 мая.

Источник: 365info.kz

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман считает, что о бое Головкин-Альварес стоит забыть. Он не состоится. И команда Геннадия может бесповоротно переходить к поискам нового соперника для поединка 5 мая, передает SportX.kz.

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«Мое мнение: бой Головкин-Канело уже не состоится, он мертв. Слушания по делу Альвареса в Неваде перенесли на 18 апреля. Просто не представляю, как поединок все еще может состояться 5 мая», — цитирует Сулеймана ESPN Deportes.

Напомним, 6 марта стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса найден запрещенный препарат кленбутерол. Сам боксер и его представители заявили, что вещество, считающееся допингом, попало в организм спортсмена через мясо животных.

Решение по его делу будет вынесено 18 апреля Атлетической комиссией штата Невада. По предварительным прогнозам, боксеру грозит 6−12 месячная дисквалификация и денежный штраф.

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