О бое Головкин-Канело можно забыть — президент WBC
Команда GGG может бесповоротно переходить к поискам нового соперника для поединка 5 мая.
Команда GGG может бесповоротно переходить к поискам нового соперника для поединка 5 мая.
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман считает, что о бое
«Мое мнение: бой
Напомним, 6 марта стало известно, что в двух
Решение по его делу будет вынесено 18 апреля Атлетической комиссией штата Невада. По предварительным прогнозам, боксеру грозит 6−12 месячная дисквалификация и денежный штраф.
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