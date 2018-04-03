В миграционном центре объяснили, как найти забытые документы
За последнее время сотрудниками ММЦ было найдено 52 патента, 24 паспорта, 19 СНИЛС и 264 других документа, теперь разыскать пропажу можно, написав сообщение в Facebook.
За последнее время сотрудниками ММЦ было найдено 52 патента, 24 паспорта, 19 СНИЛС и 264 других документа, теперь разыскать пропажу можно, написав сообщение в Facebook.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Многофункциональный миграционный центр запускает новую услугу поиска забытых или утерянных документов.
Об этом сообщается на странице центра в Facebook. Для поиска утерянных бумаг необходимо написать через личные сообщения, сотрудники центра помогут разыскать пропажу.
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