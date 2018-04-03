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00:11 (мск), источник: Sputnik

В миграционном центре объяснили, как найти забытые документы

За последнее время сотрудниками ММЦ было найдено 52 патента, 24 паспорта, 19 СНИЛС и 264 других документа, теперь разыскать пропажу можно, написав сообщение в Facebook.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Многофункциональный миграционный центр запускает новую услугу поиска забытых или утерянных документов.

Об этом сообщается на странице центра в Facebook. Для поиска утерянных бумаг необходимо написать через личные сообщения, сотрудники центра помогут разыскать пропажу.

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