Что бывает, когда отец не хочет отдавать дочь замуж (фото)
Спойлер: на самом деле он не против.
Спойлер: на самом деле он не против.
Фото с помолвки 22-летней Эллисон Бэррон и 23-летнего Леви Блисса превратилось в
Все началось с того, что однажды утром Леви сообщил своей возлюбленной, что они едут на завтрак к ее родителям. Но, не доезжая до места назначения, молодой человек остановил автомобиль, вывел из него Эллисон и встал перед ней на колено, попросив ее руки. От неожиданности будущая невеста заплакала, но, конечно же, ответила согласием. Именно в этот трогательный момент
Но на самом деле слова папы невесты были всего лишь удачной шуткой.
Кроме того, молодой человек пригласил родных присутствовать на месте (спрятавшись за деревьями и холмами) во время того, как он будет делать предложение.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.