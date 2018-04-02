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18:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Что бывает, когда отец не хочет отдавать дочь замуж (фото)

Спойлер: на самом деле он не против.

Источник: AP 2018

Фото с помолвки 22-летней Эллисон Бэррон и 23-летнего Леви Блисса превратилось в интернет-мем. А все благодаря отцу девушки, который не удержался и высказал свое мнение относительно этого события.

У моего отца были другие идеи
Эллисон Бэррон и Леви Блисс

Все началось с того, что однажды утром Леви сообщил своей возлюбленной, что они едут на завтрак к ее родителям. Но, не доезжая до места назначения, молодой человек остановил автомобиль, вывел из него Эллисон и встал перед ней на колено, попросив ее руки. От неожиданности будущая невеста заплакала, но, конечно же, ответила согласием. Именно в этот трогательный момент из-за холма неподалеку появился ее отец, который держал надпись Say No («Скажи нет»). Именно это фото и привлекло внимание пользователей Twitter, которые стали делать из него фотожабы.

Надпись на табличке: «Все кончено, Энакин! Я стою выше тебя!» (фраза из фильма «Звездные войны. Эпизод 3. Месть Ситхов»)
Надпись на табличке: «Это твоя жизнь и я не могу контролировать тебя»
Надпись на табличке: «Я люблю пиво»
Надпись на табличке: «Последний шанс сбежать»

Но на самом деле слова папы невесты были всего лишь удачной шуткой.

Дело в том, что Леви сначала просил руки возлюбленной именно у ее отца.

Кроме того, молодой человек пригласил родных присутствовать на месте (спрятавшись за деревьями и холмами) во время того, как он будет делать предложение.

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