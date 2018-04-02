Что бывает, когда отец не хочет отдавать дочь замуж (фото)

Все началось с того, что однажды утром Леви сообщил своей возлюбленной, что они едут на завтрак к ее родителям. Но, не доезжая до места назначения, молодой человек остановил автомобиль, вывел из него Эллисон и встал перед ней на колено, попросив ее руки. От неожиданности будущая невеста заплакала, но, конечно же, ответила согласием. Именно в этот трогательный момент из-за холма неподалеку появился ее отец, который держал надпись Say No («Скажи нет»). Именно это фото и привлекло внимание пользователей Twitter, которые стали делать из него фотожабы.