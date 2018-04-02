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18:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградское МЧС передало экстренное предупреждение в связи с половодьем

Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Спасатели передали экстренное предупреждение из-за половодья, которое привело к подтоплению населенного пункта в Кумылженском районе Волгоградской области.

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, уровни воды в реке Кумылга сохраняются в пределах опасных отметок и выше. А в Ольховском районе на реке Ольховка и Киквидзенском районе на реке Бузулук уже давно достигли их.

По данным местного ЦГМС, 3 и 4 апреля ситуация будет сохраняться аналогичная.

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