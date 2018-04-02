Волгоградское МЧС передало экстренное предупреждение в связи с половодьем

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, уровни воды в реке Кумылга сохраняются в пределах опасных отметок и выше. А в Ольховском районе на реке Ольховка и Киквидзенском районе на реке Бузулук уже давно достигли их.