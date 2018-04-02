Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить работу

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В письме Нерадько предлагает Вахромееву подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности».

Представитель Росавиации подтвердил подлинность письма.

Из письма следует, что 15 марта «Саратовские авиалинии» направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля. Однако «анализ поданной заявки показывает формальный подход и свидетельствует о ненадлежащем состоянии организации и отсутствии контроля со стороны руководства», указывает в письме Нерадько.

«Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148−100 В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе», — говорится в письме.

Глава Росавиации резюмирует, что дальнейшее рассмотрение заявки «Саратовских авиалиний» представляется невозможным.

«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО “Саратовские авиалинии” к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», — обращается в письме Нерадько к Вахромееву.

«Саратовским авиалиниям» принадлежит действующий аэропорт Саратова, работающий с 1931 года.