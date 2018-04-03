Сотрудников воронежской управы наградили за спасение пенсионерки из горящего дома

Источник: РИА "Воронеж"

Временно исполняющий обязанности мэра Воронежа Вадим Кстенин наградил двух сотрудников управы Ленинского района за спасение человека при пожаре. Константин Дундуков и Максим Жуков получили почетные грамоты и памятные подарки на планерке в мэрии в понедельник, 2 апреля.

Инцидент произошел 4 марта. Во время планового объезда территории сотрудники управы заметили дым. Дундуков и Жуков отправились к месту ЧП. Люди, собравшиеся возле горящей постройки, рассказали сотрудникам управы, что в доме осталась пожилая женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. Мужчины, рискуя жизнью, помогли ей выбраться.