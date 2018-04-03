В Воронеже выросло количество аварий на теплосетях
Во время отопительного сезона-2017/18 произошло 662 порыва.
Во время отопительного сезона-2017/18 произошло 662 порыва.
В течение отопительного сезона на теплосетях в Воронеже произошло 662 порыва. По сравнению с прошлыми годами число аварий увеличилось — несмотря на это, горожане оставались без тепла не дольше восьми часов, сообщил исполняющий обязанности директора МКП «Воронежтеплосеть» Андрей Бутырин на планерке в мэрии в понедельник, 2 апреля.
В отопительном сезоне-2016/17 порывов было 627, в предыдущем — 549. Андрей Бутырин отметил, что большинство ЧП происходит в первый месяц (в 2017 году — 218, годом ранее — 212). Аварии вызваны изношенностью и ветхостью тепловых сетей.
Глава города Вадим Кстенин поблагодарил аварийные бригады «Воронежтеплосети», которые своевременно проводили работы. Вместе с тем он отметил, что во время устранения порывов было нарушено много элементов благоустройства. Врио мэра поручил составить план работ по их восстановлению.
Подача тепла в воронежские дома началась 2 октября. На 2 апреля отопительный сезон не окончен, но «Воронежтеплосеть» уже готовится к следующему. В городе отремонтировали 1,1 тыс. м теплосетей, девять котлов малой мощности и 29 секций водоподогревателей. Разработаны планы по капитальному ремонту оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений.
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