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08:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Кондитер из Малайзии создает 3D-торты, которые жалко есть (фото)

Кондитер из Малайзии создает уникальные десерты с 3D-эффектом.

Источник: congerdesign/СС0
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Малазийка Сью Хен Бун (Siew Heng Boon), которая сейчас вместе с мужем и двумя детьми живет в австралийском Сиднее, вывела приготовление десертов на новый уровень. Уже более двух лет она специализируется на желейных тортах и пирожных, которые выглядят, как настоящие произведения искусства.

Несмотря на то, что внешне десерты напоминают стеклянные пресс-папье, все они съедобны. Торты изготавливаются из цветных коржей, прозрачной желейной основы, а декор выполнен из молока с пищевым красителем, который с помощью специальных приспособлений впрыскивается в желе и при застывании образует нужные формы цветов или узоров.

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