Кондитер из Малайзии создает 3D-торты, которые жалко есть (фото)
Кондитер из Малайзии создает уникальные десерты с 3D-эффектом.
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Кондитер из Малайзии создает уникальные десерты с 3D-эффектом.
Малазийка Сью Хен Бун (Siew Heng Boon), которая сейчас вместе с мужем и двумя детьми живет в австралийском Сиднее, вывела приготовление десертов на новый уровень. Уже более двух лет она специализируется на желейных тортах и пирожных, которые выглядят, как настоящие произведения искусства.
Несмотря на то, что внешне десерты напоминают стеклянные
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