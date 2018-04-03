Кондитер из Малайзии создает 3D-торты, которые жалко есть (фото)

Малазийка Сью Хен Бун (Siew Heng Boon), которая сейчас вместе с мужем и двумя детьми живет в австралийском Сиднее, вывела приготовление десертов на новый уровень. Уже более двух лет она специализируется на желейных тортах и пирожных, которые выглядят, как настоящие произведения искусства.