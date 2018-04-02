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19:01 (мск), источник: Популярная механика

Ученые выяснили, как форма ушей влияет на слух

Изменение формы ушной раковины способно лишить человека способности определять, где находится источник звука. К такому выводу пришли канадские ученые, временно изменив форму ушей нескольких человек.

Локализовать звук в горизонтальной плоскости нам позволяет то, что у нас два уха, а не одно; мозг учитывает временной промежуток между тем, как звуковая волна достигает ушей, и интерпретирует ее как смещение источника влево или вправо. Но эта система не помогает понять, идет звук снизу или сверху: в этом нам помогает сложная форма ушной раковины. В том, как форма уха влияет на способность ориентироваться по звукам, разобрались Режи Трапо (Régis Trapeau) и Марк Шонвизнер (Marc Schönwiesner) из Монреальского университета. Свои результаты они опубликовали в журнале The Journal of Neuroscience.

В эксперименте приняло участие 16 добровольцев. Каждый из них садился в кресло в специально оборудованной комнате, где на разной высоте слева и справа от кресла размещались динамики. Участники эксперимента должны были определить, откуда исходит звук. Это получалось у них неплохо, но только до тех пор, пока ученые не закрепили на их ушах силиконовые накладки, меняющие форму ушной раковины. После этого добровольцы стали говорить, что звук шел сверху, в то время как на самом деле работал нижний динамик, и наоборот. Правда, через некоторое время накладки переставали мешать локализовать звук: мозг адаптировался к новой форме уха. Форма ушной раковины каждого человека индивидуальна; не бывает двух одинаковых ушей, так же, как не бывает идентичных отпечатков пальцев, поэтому конкретные критерии, по которым мозг определяет высоту источника звука, тоже строго индивидуальны, заключают авторы работы.

Во время эксперимента ученые регистрировали активность нейронов слуховой коры головного мозга с помощью МРТ. Сканирование показало, что чем выше находится источник звука, тем слабее реакция нейронов; возможно, именно по уровню активности клеток мозг определяет высоту источника звука, считают Трапо и Шонвизнер.

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