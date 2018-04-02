Ученые выяснили, как форма ушей влияет на слух

Локализовать звук в горизонтальной плоскости нам позволяет то, что у нас два уха, а не одно; мозг учитывает временной промежуток между тем, как звуковая волна достигает ушей, и интерпретирует ее как смещение источника влево или вправо. Но эта система не помогает понять, идет звук снизу или сверху: в этом нам помогает сложная форма ушной раковины. В том, как форма уха влияет на способность ориентироваться по звукам, разобрались Режи Трапо (Régis Trapeau) и Марк Шонвизнер (Marc Schönwiesner) из Монреальского университета. Свои результаты они опубликовали в журнале The Journal of Neuroscience.

В эксперименте приняло участие 16 добровольцев. Каждый из них садился в кресло в специально оборудованной комнате, где на разной высоте слева и справа от кресла размещались динамики. Участники эксперимента должны были определить, откуда исходит звук. Это получалось у них неплохо, но только до тех пор, пока ученые не закрепили на их ушах силиконовые накладки, меняющие форму ушной раковины. После этого добровольцы стали говорить, что звук шел сверху, в то время как на самом деле работал нижний динамик, и наоборот. Правда, через некоторое время накладки переставали мешать локализовать звук: мозг адаптировался к новой форме уха. Форма ушной раковины каждого человека индивидуальна; не бывает двух одинаковых ушей, так же, как не бывает идентичных отпечатков пальцев, поэтому конкретные критерии, по которым мозг определяет высоту источника звука, тоже строго индивидуальны, заключают авторы работы.